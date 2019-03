TÉMOIGNAGE en Bretagne aussi, le sexisme a la vie dure

Quimper, France

Laurine, étudiante à Quimper, ne voit pas de changement dans son quotidien depuis l'affaire MeToo. Elle constate toujours autant de sexisme : "que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, principalement. C'est par rapport à des commentaires, sur la façon de s'habiller ou même dans la façon d'être ou de parler. Dans la rue, j'entendrai jamais un mec se faire traiter de salope ou de pute, par exemple".

Noémie, une autre finistérienne, vit aussi ces agressions verbales récurrentes. Elle et ses copines s'y sont même habituées, à force de les subir depuis des années. "Quand ça nous arrive, on ne capte pas et on continue. Si on se fait interpeller dans la rue, on fait comme si on n'entendait pas et on avance. Ça nous est arrivé tellement ! Les premières fois ça surprend, et après on laisse parler les gens" raconte la jeune femme.

Le sexisme dans le monde de l'entreprise

Le sexisme s’immisce également dans le monde de l'entreprise. Joëlle l'a souvent subit dans son ancien travail, dans un milieu très masculin. "C'était des remarques assez vulgaires, à mon encontre directe. C'était presque des propositions, dites de façon très vulgaires et un peu sur le ton de la rigolade. Mais c'est pas évident..." confie-t-elle.

Si elles ne voient pas d'évolution dans leur quotidien depuis MeToo et Balance ton porc, ces Bretonnes restent persuadées que les comportements des hommes finiront par changer. Mais elles sont unanimes : "ça prendra beaucoup de temps".

... et les affaires de violences conjugales encore nombreuses

Au tribunal de Quimper, par exemple, les affaires de violences conjugales sont très nombreuses. "Ça fait partie des infractions régulièrement poursuivies, notamment via des comparutions immédiates, explique Fabienne Clément, la présidente du tribunal de grande instance de Quimper. Nous sommes souvent confrontés, nous-même en tant que citoyens, à des violences que nous supposons. Il est arrivé à la plupart d'entre nous d'entendre des cris, au travers des murs d'un appartement, et de n'avoir pas les clés pour assurer une protection".

Ce vendredi soir, une soirée est organisée au Palais de justice de Quimper, de 18 heures à 20 heures, sur les violences faites aux femmes. Le but est notamment d'apporter des clés pour savoir comment réagir en tant que victime ou témoin de violences.