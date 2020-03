Bretagne : le syndicat SGP Police FO appelle au don de masques de protection

En cette période de pénurie de masques, la branche bretonne du syndicat SGP Police Force Ouvrière lance un appel aux bonnes volontés : les entreprises privées et les particuliers qui auraient des masques et qui seraient en mesure de les fournir aux forces de l'ordre sont invités à écrire un courriel à cette adresse : dondemasquespourlespoliciers@gmail.com.

En effet la police s'inquiète pour sa santé dans les prochains jours du confinement, comme l'explique David Leveau, secrétaire régional de l'unité SGP Police FO en Bretagne : "Il nous en reste quelques-uns en réserve, mais comme on a pas atteint le pic en Bretagne, quand l'on sait le nombre de fonctionnaires sur la voie publique, et qu'un masque il faut le changer tous les deux ou trois heures... On avait été livré de 5000 masques, ça part extrêmement vite et les réserves s'amenuisent."

Le 21 mars dernier, le Ministre de la Santé Olivier Véran rappelait que la consommation prévue dans l'Hexagone était de "24 millions de masques par semaine". Le "stock stratégique d'Etat" n'en comptait, à l'époque que 86 millions.