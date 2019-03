Bretagne : les bénévoles des Restos du Coeur vous attendent pour leur collecte

Plus de 2.500 bénévoles des Restos du Coeur sont présents dans les supermarchés d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et des Côtes-d'Armor pour leur grande collecte annuelle.

Les Restos du Cœur refont leur stocks après leur campagne d'hiver. Des dizaines de milliers de bénévoles sont mobilisés pendant trois jours jusqu'à dimanche dans les supermarchés de tout le pays pour récolter des produits alimentaires et des produits d'hygiène. Dans les Côtes-d'Armor, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine plus de 2500 bénévoles vous attendent dans près de 300 points de collecte.

Produits alimentaires et produits d'hygiène

Une boîte de haricots verts, un paquet de pâtes, une bouteille d'huile. A la sortie des caisses, les caddies bleus du Carrefour du centre Alma de Rennes se remplissent gentiment. Gregory, la trentaine vient de déposer des petits pots. "J'essaie de donner tous les ans. On m'a dit qu'il fallait surtout des produits d'hygiène et des produits pour bébé alors j'ai donné." En général les client sont plutôt réceptifs, les Restos ont bonne réputation. Amandine, une jeune maman donne quasiment régulièrement. "Je préfère faire des dons en nature plutôt que de l'argent. Je trouve cela plus concret et je sais où ça va."

A l'entrée du magasin les bénévoles distribuent un flyer indiquant les produits dont l'association a besoin. © Radio France - Benjamin Fontaine

Les besoins de l'association sont importants. Annie a 64 ans, elle est bénévole depuis cinq ans et participe à la distribution chaque mardi matin. "On sent qu'on arrive en fin de campagne parce qu'on commence à manquer de certains produits et puis il y a de plus en plus de monde. Depuis que je suis arrivée je vois de plus en plus d’étudiants et de personnages âgées, souvent seules. C'est assez triste."

L'an passé, la collecte des Restos a permis de récolter 140 tonnes de produits en Ille-et-Vilaine. Quasiment la même chose dans le Morbihan et quelques 90 tonnes de denrées dans les Côtes d'Armor.