Bretagne : les cyclistes roulent trop vite sur les chemins de halage, les promeneurs s'en inquiètent

Rennes, France

De nombreux promeneurs, randonneurs, agents des voies navigables et pêcheurs observent que les cyclistes roulent de plus en plus vite sur les chemins de halage. La Région Bretagne, propriétaire des canaux et voies navigables, a engagé des travaux importants ces dernières années pour aménager et sécuriser des kilomètres de rives que ce soit sur la canal de Nantes à Brest, le Blavet ou la liaison Manche-Océan (avec le canal d'Ille-et-Rance notamment). Mais la vitesse de certains cyclistes perturbe la tranquillité des autres usagers. C'est pour cela que la Collectivité lance un appel à la modération.

Trafic en hausse

La fréquentation des chemins de halage augmente en moyenne chaque année de 9% pour les cyclistes. Dans un communiqué, la Région Bretagne rapporte les propos d'un couple de grands-parents habitués des bords du Blavet "le week-end dernier, alors qu'il y avait des familles avec de jeunes enfants, nous avons craint qu'un petit se fasse renverser par un cycliste arrivant à vive allure". "Les chemins de halage ne sont pas des circuits de course" rappellent les éclusiers du canal d'Ille-et-Rance.

Une signalisation renforcée

Il est conseillé aux cyclistes de ne pas rouler à deux de front, de ralentir à l'approche d'autres usagers et de prévenir les piétons en utilisant leurs sonnettes. La Région Bretagne va renforcer la signalisation pour sensibiliser davantage les usagers.