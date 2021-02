Bretagne : Marie a perdu sa bague de fiançailles dans le train et lance un appel

Une sacrée déconvenue pour Marie. Cette Rennaise de 26 ans a malencontreusement perdu sa bague dans un train entre Rennes et Saint-Malo ce vendredi 26 février. "J'ai pris le train de 7h35 pour me rendre au travail, je me suis mis de la crème sur les mains pendant le voyage et je me suis endormie. En quittant le train, cinq minutes plus tard, j'ai senti que ma bague n'était plus là mais il était déjà trop tard !"

Rien aux objets trouvés pour le moment

Le train 845 309 était déjà reparti en direction de Rennes. "Je suis allée aux objets trouvés pour demander à la personne présente si on pouvait appeler le contrôleur dans le train, mais apparemment ce n'était pas possible. J'ai fait des allers-retours toute la matinée à la gare mais impossible de retrouver mon bijou," poursuit Marie.

La jeune femme était installée au milieu du train, deux wagons en partant de la tête, sur les sièges de gauche, vers le fond du wagon. Marie a peu d'espoir de retrouver la bague. "Elle est en or avec un diamant dessus donc j'imagine que si quelqu'un la voit, il va plutôt avoir tendance à vouloir la garder, voire la revendre. D'ailleurs je suis allée sur le Bon Coin mais je n'ai rien vu !" Marie avait cette bague au doigt depuis le mois de juillet. Son mariage est prévu en 2022.

"Elle a évidemment une valeur sentimentale alors si vous la trouvez, s'il vous plait, déposez-là aux objets trouvés ou à la gendarmerie..." lance la future mariée. Vous pouvez aussi contacter France Bleu Armorique qui vous mettra en relation avec Marie.