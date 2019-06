Bretagne météo : "c'est bientôt fini ce temps de m**** ?"

Des températures entre 1 et 3 degrés en dessous des normales de saison, de la pluie, beaucoup de pluie... Ce début de mois de juin 2019 ressemble plus à un début de mois d'octobre en Bretagne. Normalement, ça devrait s'arranger la semaine prochaine.

Saint-Brieuc, France

"Quel temps de merde !", peste un promeneur sous son parapluie sur la digue de la plage des Rosaires à Plérin dans les Côtes d'Armor. Après un week-end de la Pentecôte copieusement arrosé, la pluie continue de tomber... "On a déjà eu un mois de mai catastrophique", constate Patrice dans son magasin de souvenirs et de glaces. "Nous, on travaille essentiellement avec le beau temps, on vend des ballons de plage, de l'ambre solaire, des parasols, notre recette peut aller de 1 à 20 selon le mauvais temps".

Il faut du beau temps et on sera sauvé mais là c'est très compliqué pour nous - un commerçant sur la plage des Rosaires à Plérin (22)

Sur la plage : personne. Sur la digue : quelques promeneurs. "_On est arrivé à Nantes, il faisait 19 petits degrés alors qu'à Montréal, il en faisait 30_", explique Romain, un touriste canadien. "On s'attendait plus à manger des glaces et s'allonger sur nos serviettes de plage que de se promener sous nos parapluies".

Fraîcheur remarquable avant l'amélioration

"J'ai allumé le chauffage, j'avais 15,2 degrés dans la maison !", glisse Françoise, elle aussi sous son parapluie revient d'un séjour de 2 semaines en Espagne. Mais Françoise a la positive attitude : "quand je fais de la randonnée avec mes copines, il y en a une, elle voit toujours le ciel gris, moi je lui dit, t'as pas vu il y a du bleu là-bas, il va faire beau tout à l'heure !".

"C'est surtout la fraîcheur qui est remarquable, _on est entre 1 et 3 degrés en dessous des normales saisonnières sur la période du 1er au 10 juin_", précise Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne qui entrevoit une amélioration pour la semaine prochaine ! Cela tombe bien, l'été, c'est le 21 juin !