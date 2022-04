Bretagne : "ouvrez les yeux et ralentissez", supplie un homme en jaune, alors que les accidents sont en hausse

Douze accidents sur les routes nationales de Bretagne et des Pays de la Loire en 2022 : c'est trop, s'alarme la Direction Interdépartementale des Routes Ouest (DIRO). Le nombre de fourgons ou de flèches accidentés sont en hausse par rapport à l'an dernier, où 21 véhicules avaient été percutés sur toute l'année. Des accidents qui sont heureusement matériels pour l'instant dans la région, mais trois agents sont morts en France ces derniers mois.

Les hommes en jaune sont particulièrement exposés lors des interventions. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

"En fait, c'est une seule recommandation : "quand vous voyez des véhicules orange, vous ralentissez, vous faites attention, car vous rentrez dans une zone où d'autres véhicules ou les agents, les ouvriers qui sont sur le bord de la route interviennent"", indique le directeur de la DIRO, Frédéric Lechelon. "Or, les gens ne le font pas assez. Il y a la question des distracteurs, le téléphone portable en particulier et beaucoup de choses qui font qu'il y a une certaine monotonie de conduite et que de tels passages un peu complexes sont traités comme s'il n'y en avait pas. C'est ça qu'on doit absolument proscrire pour la vie de nos agents."

Le témoignage d'un agent renversé près de Rennes

Guénaël Kernen a lui été percuté en 2013, sur la rocade rennaise, lors d'une intervention. "Avec mon chef d'équipe, on intervient dans la bretelle d'insertion, porte de Villejean vers la rocade extérieure, un accident suite à une pluie d'orage. Je vais en amont de l'accident prendre des photos des glissières qui ont été endommagées. Dans le feu de l'action en prenant mes photos, une voiture qui arrivait derrière au-dessus de la vitesse normale a perdu le contrôle", raconte celui qui est désormais chef du centre d'entretien et d'intervention de Rennes. "Allait-elle trop vite, regardait-elle autre chose que moi, toujours est-il qu'elle a fait un tête à queue. J'ai été alerté par le crissement des pneus. Je n'ai eu un réflexe, celui de m'appuyer sur son capot quand elle est arrivée et j'ai eu droit à une petite hospitalisation derrière mais à part le psychologique, l'impact du souvenir, physiquement, je n'ai rien eu."

Cet accident, il y pense aujourd'hui quand il voit partir ses agents sur le terrain. "J'ai coutume de dire "faites gaffe à vos fesses les gars" parce que je l'ai vécu, parce que je sais ce que c'est et qu'il y a beaucoup d'incertitude quand on part en intervention." Guénaël Kernen appelle lui aussi les automobilistes à la prudence : pas de téléphone, respect du corridor de sécurité dès que c'est possible. "Ouvrez les yeux, gardez les sur la route. Réduisez votre vitesse, 10-20 km/h, c'est le minimum, et profitez-en pour faire ralentir derrière."