Bretagne : peut-on se rendre à la déchetterie pendant le confinement ?

Le confinement a démarré ce vendredi 30 octobre en France. Un confinement plus léger par rapport à celui du mois de mars. Les écoles, collèges et lycées vont rester ouverts. Il y aura également plus d'entreprises en activité. Les services publics continuent à fonctionner. A la différence du mois de mars, les déchetteries accueillent du public.

Ce vendredi matin il régnait cependant un flou autour des conditions d'ouverture. _"Le portail est grand ouvert. Seuls les artisans peuvent entrer pour déposer leurs déchets. Nous ne sommes en mesure de faire les contrôles de police. Si des particuliers viennent et se font attraper par les forces de l'ordre, ils auront sûrement une amende,"_confie-t-on à la déchetterie de Saint-Brieuc.

Aucune consigne nationale

Parmi les propositions de l'attestation dérogatoire de déplacement, aucune ne permet d'aller déposer ses encombrants ou ses déchets verts dans un centre de tri. "Nous avons aussi ouvert les déchetteries car elle ne sont pas frappées par les fermetures administratives. En revanche, seuls les artisans peuvent s'y rendre," précise-t-on du côté de Vannes agglomération.

A la préfecture d'Ille-et-Vilaine, on indique "qu'aucune consigne nationale" n'a été édictée à ce sujet. Même son de cloche du côté des Côtes-d'Armor. Dans le Morbihan, les collectivités assurent que des précisions devraient arriver dans les prochaines heures.