Bretagne : quatre clusters identifiés dans le Finistère, un dans les Côtes d'Armor

Quatre clusters ont été identifiés dans le Finistère et un dans les Côtes d'Armor, selon Santé Publique France, ce qui explique en partie la forte hausse du taux de reproduction, 2,62 en Bretagne, le plus important en France.

Selon Santé Publique France, quatre clusters ont été détectés dans le Finistère, et un dans les Côtes d'Armor. Ces regroupements de cas ont induit un plus grand nombre de dépistages et donc un taux de reproduction plus important, explique l'institution, car la valeur du R peut être influencée "artificiellement à la hausse si les données utilisées pour son calcul reflètent d’autres facteurs que la transmission du virus dans la population. Par exemple, la survenue d’un cluster dans une entreprise peut conduire à des actions de dépistage et un afflux de patients dans un service d’urgence ou dans un laboratoire."

Le taux de reproduction du coronavirus en Bretagne atteint les 2,62, ce qui veut dire que 10 personnes atteintes en contaminent 26 autres. "Mais la circulation du virus reste faible en Bretagne, avec un taux d'incidence de 2,8 cas pour 100.000 entre le 6 et le 12 juillet", contre 4,3% pour l'ensemble du territoire, poursuit l'institution auprès de nos confrères de franceinfo. Ce vendredi, sur les sept derniers jours, 107 cas ont été détectés dans le Finistère, 5 dans le Morbihan, 44 en Ille-et-Vilaine et 18 dans les Côtes d'Armor. Le Finistère est le département avec le taux d'incidence le plus élevé, 5,4 pour 100.000 habitants.

Une situation qui n'est pas "alarmante"

La circulation du virus augmente dans le Finistère depuis deux semaines, les autres départements bretons sont, eux, beaucoup moins touchés par cette reprise de la circulation, continue Santé Publique France. Une situation qui n'est "à ce jour, pas alarmante", explique t-elle, mais qui fait l'objet d'une grande attention.

Les appels d'élus à respecter gestes barrières, port du masque et distanciation physique se font nombreux depuis cette annonce. Gaël Le Bohec, député d'Ille-et-Vilaine, invite à "poursuivre l'effort collectif en respectant les gestes barrières et quelques règles simples pour freiner sa propagation", tandis que sa consœur Christine Cloarec-Le Nabour écrit sur Twitter : "Appliquons avec rigueur les gestes barrières et portons les masques que nous réclamions il y a quelques semaines". L'Agence Régionale de santé doit faire un point complet ce vendredi à 17 heures sur la situation de la Bretagne face au coronavirus.