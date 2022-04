Bretagne : selon la Fondation Abbé Pierre, 2021 a été une année noire pour le logement HLM

A quelques jours du 1er tour de la présidentielle, la Fondation Abbé Pierre présente son 27è rapport sur la situation du mal-logement en Bretagne, une région qui ne dispose que de 12% de logements sociaux, la moyenne nationale étant de 17,3%. D'abord, la région souffre de l'insuffisance en hébergement d'urgence alors que l'accès au 115, le SAMU social, explose. La demande en hébergement d'urgence s'est accru de 67% en trois ans en Ille-et-Vilaine entrainant la pérennisation de campements et de squats. Fin 2020, la région comptait 2.118 places d'hébergement dont les deux tiers se situent en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère. Parmi elles, on compte 764 places d'hébergement d'urgence.

Année noire pour le logement HLM

L'année 2021 a été une année noire pour le logement HLM dans un contexte de réductions des aides publiques. La demande en terme de logement social s'est accélérée depuis la crise sanitaire. Elle a augmenté de 30% en deux ans en Bretagne alors qu'au même moment les agréments pour l'attribution de HLM ont diminué faute de constructions. En moyenne, il faut plus d'un an d'attente avant d'obtenir un logement de type HLM.

La Bretagne est la 11è région sur 13 en métropole en terme de programmation de logements HLM - Stéphane Martin directeur régional de la Fondation Abbé Pierre

"C'est vrai que les métropoles comme Rennes et Brest ont mis des outils en place. Mais dans les territoires ruraux, on voit bien une demande de logements HLM qui s'exprime plus fortement avec un parc privé tendu, parfois dégradé ou trop cher" explique Stéphane Martin. Le parc privé doit faire face une forte hausse du prix du foncier : +16% en 10 ans,+ 22% pour le seul territoire de Rennes-métropole.

Un appel à l'Etat

De nombreux dispositifs publics existent, mais la Fondation Abbé Pierre lance un appel à l'Etat pour qu'il investisse davantage d'argent dans la politique du logement et dans la lutte contre l'habitat indigne. "Il faut vraiment qu'il y ait des actions fortes sur le logement lors du prochain quinquennat. Il faut que l'Etat finance à nouveau un programme de constructions. A la Fondation Abbé-Pierre, on demande la construction de 150.000 logements sociaux chaque année en France" affirme Stéphane Martin. La lutte contre l'habitat indigne est en recul : 32 logements indignes ont été rénovés en 2020 contre 41 en 2019.