Bretagne : Yves Rocher va produire 4.500 flacons de gel hydroalcoolique

En cette période de pandémie, l'entreprise bretonne souhaite elle aussi aider les soignants. L'usine de La Gacilly dans le Morbihan se lance dans la production de près 9.500 litres de gel à destination des hôpitaux et des Ehpad.

Comme LVMH, L'Oréal ou L'Occitane, la marque bretonne Yves Rocher se lance elle aussi dans la fabrication de gel hydroalcoolique. Il est produit depuis le début de la semaine sur le site de La Gacilly dans le Morbihan.

Une vingtaine de salariés mobilisés

"Nous avons voulu répondre aux sollicitations des hôpitaux du Grand-Ouest" explique Erwan Le Coz, directeur industrie chez Yves Rocher, en charge de la production et de la logistique. "Nous fabriquons des parfums sur le site de La Gacilly donc nous avions les produits nécessaires. Sur les 400 à 500 personnes qui travaillent habituellement sur le site nous n'avons plus qu'une vingtaine de salariés. Ce personnel est mobilisé pour fabriquer le gel et il en est très fier."

8.550 litres de gel pour les hôpitaux et les Ehpad

D'ici les quatre prochaines semaines, 45.000 flacons de 190 ml vont être produits à la chaîne dans l'usine morbihannaise. Soit 8.550 litres de gel qui partiront dans les hôpitaux de Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Redon, etc...mais aussi dans les Ehpad du Morbihan. "La préfecture nous a également sollicité parce qu'elle recense des besoins plus réduits et nous allons aussi pouvoir y répondre," précise Erwan Le Coz.

Les 45.000 flacons sont généreusement offerts par l'entreprise qui va concentrer ses efforts sur cette production. "Nous voulions nous engager dans la chaîne de solidarité auprès de nos soignants qui sont dans une situation difficile. Avant de démarrer cette production nous avons aussi offert de l'alcool et des contenants aux hôpitaux afin qu'ils puissent fabriquer leur propre gel en pharmacie."

Des masques de protection dans l'Aube

Par ailleurs, le groupe Yves Rocher, également propriétaire de la marque Petit Bateau a lancé il y a quelques jours la production de masques de protection grâce à son usine textile installée dans l'Aube.