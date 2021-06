Brevet : des professeurs qui demandent les épreuves en basque menacent de ne pas corriger les copies

Les enseignants de collège et de lycée de Seaska s'unissent pour demander à ce que les épreuves de sciences puissent être composés et corrigées en basque. Egalement correcteurs, ils menacent de ne pas corriger les copies si ces épreuves ne sont pas autorisées en basque.

Les professeurs de collège et de lycée de Seaska, la fédération des écoles immersives en langues basque s'unissent pour faire part de leur colère. Alors que les épreuves du brevet doivent se tenir les 28 et 29 juin prochain, ils déplorent que cette année encore l'épreuve de "Sciences" ne puisse être composée et corrigée en basque. Introduite avec la réforme des collèges en 2016, cette nouvelle épreuve ne peut être réalisée qu'en français par les élèves de troisième.

"Il faut passer à l'acte"

Une injustice pour ces professeurs, alors que les autres matières peuvent être écrites et corrigées en basque. "C'est une injustice totale de leur demander de composer en français, déplore Elorri Falxa, collège Manex Erdozaintzi Etxart. "Depuis 25 ans même, ils ont le droit de composer l'histoire géographie et les mathématiques en basque. Là, avec ce nouveau, cette nouvelle matière (ndlr: les sciences), on fait un bond de 20 ans en arrière et c'est absolument pas acceptable".

D'autant qu'ils n'existent selon eux aucune raison valable de ne pas l'autoriser. "Corriger les copies en basque, c'est possible. Ça a déjà été fait, y'a des correcteurs." explique Eñaut Elosegi professeur au collège Manex Erdozaintzi Etxart. "L'Education nationale les connaît, on leur donne des listes chaque année. Maintenant, il faut passer, il faut passer à l'acte".

Pas de brevet en basque, pas de correction

Pour obtenir gain de cause, les enseignants ont écrit un courrier au ministre de l'éducation nationale pour lui formuler cette demande. Ils espèrent arriver à leur fin, dans un contexte difficile pour l'enseignement immersif quelques semaines après la censure de la loi Mollac par le Conseil Constitutionnel. Mais les professeurs se sentent justement soutenus. "La décision du Conseil constitutionnel a provoqué la colère et pas uniquement au sein de Seaska, on a bien vu avec la manifestation de Bayonne, il y a du monde en colère", détaille Elorri Falxa. "Les politiques sont avec nous, il y du soutien partout. Évidemment que nous, on est en plein dans ce sujet là parce que les droits linguistiques de nos élèves sont bafoués lorsqu'on leur impose la correction de leur brevet en français".

Dans leur courrier au ministère, les professeurs expliquent qu'ils ne corrigeront pas les copies s'ils n'obtenaient pas gain de cause et que les épreuves de Sciences ne puissent pas être corrigées en basque. Ils appellent par ailleurs à une mobilisation le 1er juillet prochain à Saint-Palais à 18h pour que toutes les épreuves puissent avoir lieu en basque.