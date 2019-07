Les douanes à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur craignent l'arrivée de Boris Johnson

Nice, France

Le Brexit est de retour au premier plan de la politique anglaise depuis l'arrivée de Boris Johnson comme premier ministre britannique. Fervent défenseur d'une sortie de l'Europe pour son pays, l'ancien maire de Londres veut aller vite et enchaîne les réunions cet été. Dans les Alpes-Maritimes, les conséquences seront nombreuses. Exemple aux douanes de l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur. "Nous ne sommes pas assez nombreux pour faire face, demain, aux contrôles des marchandises et des voyageurs qui partiront ou qui arriveront du Royaume-Unis, explique Gérard Vincent, de la CGT. Le rétablissement des frontières pour tout le transit avec Londres par exemple représentera un changement énorme et une masse de travail très importante". Des franchises, des frais, des taxes pourraient voir le jour sur les marchandises et les biens des voyageurs. A cela, les contrôles de nombreux bordereaux comme c'est le cas avec des pays extracommunautaires seront alors nécessaires.

Des moyens supplémentaires prévus mais toujours attendus.

Depuis plusieurs mois, les syndicats demandent donc des moyens en prévision du Brexit. "Il nous ont promis 12 personnes de plus mais seulement 3 sont arrivés en mars dernier. Les autres mutations ou nominations sont suspendues au Brexit. On y verra peut-être plus clair à l'automne, poursuit le syndicaliste, mais on espère que notre administration fera face sinon il y aura de nouvelles tensions sociales".