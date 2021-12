Brexit : blues en Berry pour des Britanniques privés de vote

A partir du 1er janvier 2022, le droit de séjour des Britanniques en France change. Avec le Brexit, les résidents Britanniques doivent désormais justifier d'un titre de séjour pour vivre chez nous. En Berry, une petite communauté d'Anglais est installée, comme à Orsennes dans le sud de l'Indre, où les Jones tiennent La Brasserie du Luma. Si ce couple de Gallois a bien obtenu son titre de séjour, valable pour 10 ans, ils perdent tout de même le droit de vote. Une perte vécue comme un déchirement.

"On peut voter nulle part dans le monde"

Depuis 20 ans, Anthony Jones et sa femme Anna sont installés dans une petite maison aux volets bleus. Ils travaillent en France et sont bien intégrés. Mais depuis le Brexit, ils n'ont plus le droit d'aller aux urnes. "Après 15 ans passés en France, on perd le droit de vote sur les îles Britanniques. Nous, ça fait 20 ans qu'on est là, on ne peut plus voter dans notre pays, regrette Anthony. Avant le Brexit, on pouvait voter aux européennes et aux municipales mais on a été rayés de listes. On ne peut voter nulle part dans le monde".

C'est d'autant plus difficile à supporter pour Anna, qui adore la politique. "Je ne trouve pas ça normal, on n'a plus le droit de voter dans un pays où on paie tout, s'emporte la Britannique. Même si on n'a pas la nationalité, je crois qu'on mérite quand même de voter".

"Ces familles sont impliquées dans la vie de la commune"

Comme les Jones, beaucoup de Britanniques qui vivent à Orsennes ont perdu ce droit de vote, alors même qu'ils sont très investis dans la vie de leur commune. "Ces familles sont très impliquées dans la vie de la commune et dans les associations. On sent que ce sont des gens qui aiment le contact et qui aiment s'investir professionnellement", témoigne Laurent Bré, maire d'Orsennes.

En un an, les préfectures françaises ont reçu plus de 163.000 demandes de titres de séjour de la part de citoyens britanniques. La France est le deuxième pays européen à accueillir les ressortissants britanniques.

"On nous dit 'cassez-vous'"

Depuis le Brexit, Anthony et Anna Jones se sentent également rejetés en France. "Je sens que j'ai perdu ma voix, confie cette Galloise. On est étrangers et notre accent s'entend. Si on râle et qu'on critique la France, on nous dit 'cassez-vous si vous n'êtes pas contents en France'".

"Je me sens chez moi en France mais depuis le Brexit, c'est différent", admet Anna Jones

Une situation qui inquiète le maire de la commune. "J'ai peur que ça puisse faire fuir cette communauté anglaise qui apporte un peu de dynamisme à notre commune, assure Laurent Bré. Certaines personnes se sentent mises à l'écart".