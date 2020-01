Brexit : des Britanniques installés dans le Poitou portent un toast "à l'Europe"

L'histoire se souviendra du Parlement européen chantant "Ce n'est qu'un au revoir", mercredi, en guise d'adieu aux eurodéputés britanniques. Trois ans et demi après le référendum, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne ce vendredi à minuit. Un retrait administratif dans un premier temps.

"C'est triste", "c'est l'horreur", "ce n'est pas une bonne journée pour nous"... Au moment où le Brexit entre en application, les Britanniques habitant le Poitou ont le cœur tiraillé, entre ceux qui pleurent à chaudes larmes et ceux qui lèvent un toast à l'Europe. Ancien négociant de spiritueux, Kévin habite Charroux, dans le Sud-Vienne, depuis cinq ans. "Nous avons notre fille qui est mariée à un Français, je me sens européen!".

A l'instar de 756 autres Britanniques siégeant dans des conseils municipaux en France, Didi ne pourra pas se représenter aux prochaines élections municipales dans son village de Bouresse. Agent immobilière de métier, elle se passionnait pourtant pour la chose publique.

"Je ne pourrai pas me représenter à cause de cette folie. Les gens qui ont voté le Brexit sont des c***, ils ont avalé tous les mensonges qu'ils lisaient sur Facebook, c'est un scandale !"