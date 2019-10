Brexit : des informations pratiques pour rassurer les Britanniques de Dordogne

Le gouvernement britannique a envoyé l'un de ses ministres en Dordogne pour rassurer ses ressortissants avant le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Matthew Lodge répond aux questions des plus de 7.000 Britanniques installés en Périgord.

Matthew Lodge, ambassadeur du Royaume-Uni à l'Unesco et ministre plénipotentiaire.

Dordogne, France

La Dordogne est l'un des trois département français où il y a le plus de Britanniques. Environ 7.000 ressortissants du Royaume Uni vivent en Périgord selon l'Insee. Beaucoup sont inquiets des conséquences du Brexit sur leur vie quotidienne en France.

Matthew Lodge, ambassadeur du Royaume-Uni à l'Unesco et ministre plénipotentiaire du gouvernement britannique vient répondre à leurs questions. Il était à Périgueux le jeudi 10 octobre où il a reçu à la CCI environ 250 personnes. Il réunit également les ressortissants britanniques à Bergerac, ce vendredi 11 octobre, à 14h30 à la salle Jean Bart.

Matthew Lodge ne commente pas les décisions politiques mais souhaite apporter des informations pratiques. Elles sont le meilleur moyen pour "rassurer" les ressortissants britanniques avec une liste de choses qu'ils doivent faire.

Un formulaire pour demander une carte de séjour

Selon Matthew Lodge, les ressortissants britanniques doivent s'inscrire sur le site en ligne pour faire une demande de carte de séjour. Le formulaire a été activé ce jeudi sur le site du ministère de l'Intérieur. Il faut s'y inscrire dans les six mois après le Brexit, selon l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'Unesco.

Pour voyager après la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, il faudra impérativement avoir un passeport qui n'expire pas dans les six mois pour pouvoir rentrer dans la zone européenne Schengen.

Le permis britannique toujours valable après le Brexit

Pour le permis de conduire, le permis britannique sera valable après le Brexit explique Matthew Lodge car le CERT qui s'occupe des permis des étrangers en France, est "débordé" et va tolérer dans un premier temps l'utilisation des permis britanniques sur le territoire français.

Les Britanniques de Dordogne s'inquiètent aussi pour leur système de santé. Là aussi, l'ambassadeur du Royaume-Uni à l'Unesco leur conseille de prendre leurs dispositions en avance et de souscrire, si besoin, une assurance santé complémentaire.

Un entente franco-britannique pour préparer le Brexit

"C'est une période difficile", reconnaît Matthew Lodge, ministre britannique. Il estime cependant que les relations entre les administrations britanniques et françaises sont très bonnes. Pendant un an, des réunions ont été organisées avec les représentants des préfectures pour préparer le Brexit et les formalités administratives.

C'est un sujet avec beaucoup d'émotion mais il y a un référendum avec un résultat clair et la politique du gouvernement britannique c'est de poursuivre la sortie du Royaume-Uni de l'Union-Européenne