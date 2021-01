Brexit: le premier ferry soumis aux nouvelles règles est arrivé à Calais

C'est à 10h15 ce vendredi 1er janvier qu'est arrivé au port de Calais le premier ferry de l'ère post-Brexit en provenance du Royaume Uni qui a définitivement quitté l'Union Européenne et son marché unique cette nuit.

Les premiers camions partis du Royaume-Uni en ferry sont arrivés ce vendredi 1er janvier 2021 à 10h15 sur le sol français au port de Calais. Ils étaient à bord d'un ferry de la compagnie P&O Ferries qui a été le premier a accosté en France dans la nouvelle ère post-Brexit qui a débuté à minuit, heure à laquelle le Royaume-Uni a officiellement quitté le marché unique européen, entraînant le retour des formalités douanières pour tous les échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne.

Sur les 35 camions qui étaient à bord du ferry le "Pride of Kent", trois ont empruntés la "file orange", c'est-à-dire qu'ils ont été soumis à des contrôles supplémentaires sur le parking des douanes. C'est vers cette file que sont orientés les poids-lourds dont les documents de douanes sont incomplets ou mal remplis par exemple. Les douanes effectuent alors des contrôles, des contrôles peuvent également être faits par le SIVEP, le Service d'Inspection Vétérinaire et Phytosanitaire. Les autres camions pour lesquels les documents de douane ne présentent pas de difficultés sont passé par la "file verte".

Le Royaume-Uni ayant quitté officiellement ce 1er janvier le marché unique de l'Union Européenne, les transporteurs doivent désormais faire une déclaration préalable pour les services des douanes avec quelques 84 cases à remplir! Un peu comme le système de télépéage, un code-barre leur est fourni. Pendant la traversée, les services des douanes contrôlent les déclarations et évaluent la nécessité de mener des contrôles. C'est ainsi qu'il est décidé soit de laisser partir les camions par la file verte sans contrôles supplémentaires soit de les orienter vers la file orange pour d'autres contrôles. Les entreprises doivent déclarer aux douanes leurs marchandises en amont du transport, dans les deux sens, pour les transports vers et en provenance du Royaume-Uni. C'est ce système qu'on appelle la "frontière intelligente".

Près de 200 camions ont également emprunté dans cette nuit du 31 décembre au 1er janvier le tunnel sous la Manche "sans aucun problème" selon la direction de Getlink, qui exploite le tunnel. Aujourd'hui, 70% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne passent par Calais et Dunkerque. En moyenne, 60.000 passagers et 12.000 camions y transitent quotidiennement.