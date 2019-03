Brexit : le sénateur manchois Jean Bizet "atterré par l'incohérence des Britanniques"

Manche, France

Manifestation historique, une pétition également avec plus de 5 millions de signatures... alors que la Première ministre Theresa May vacille. Un Brexit qui était prévu le 29 mars, et qui finalement n'aura pas lieu avant le 12 avril. "Je suis atterré devant l'incohérence et la discordance côté britannique, face à l'organisation du côté européen, l'unité des 27", a confié le président LR de la commission des affaires européennes au sénat, le Manchois Jean Bizet.

Est-ce qu'il va avoir lieu ce Brexit ?

Je suis incapable de vous répondre. Tout le monde l'ignore. Il n'y a aucune majorité au parlement britannique depuis le 26 juin 2016 [jour du référendum] pour une solution. La seule qu'il y ait, c'est que les parlementaires britanniques ne veulent pas d'une sortie sans accord. Mais ils sont incapable de se mettre d'accord sur une modalité de sortie. A eux de la trouver désormais.

Est-ce qu'on a pas fait une erreur en donnant plus de temps aux britanniques ?

Logiquement, on ne devait pas laisser ce délai supplémentaire. Simplement, je suis atterré devant l'incohérence et la discordance côté britannique, face à l'organisation du côté européen, l'unité des 27. On avait imaginé que c'était le point de départ éventuel d'une dislocation, mais non, et c'est un motif de satisfaction. C'est le seul côté positif du Brexit : les Européens ont pris conscience qu'il faut protéger le premier marché commun mondial.

Dans la Manche, le port de Cherbourg est actuellement en travaux. On a fait des chantiers dans l'urgence. Ce délai, ça va permettre aux Manchois d'être encore plus prêt ?

C'est fait pour. Nous sommes administrativement pratiquement prêt. Mais pour les petites entreprises, c'est très complexe. c'est un nouveau monde, de nouveaux rapports. Un demi-siècle de collaboration qu'il va falloir détricoter, en fonction des modalités qui vont nous lier. S'il n'y a aucun accord, ce sera les règles de l'Organisation mondiale du commerce avec des barrières tarifaires ; autre cas de figure : est-ce que les Britanniques voudront un accord comme avec la Norvège ou le Canada ? C'est à eux de nous le dire. Pendant ce temps, les entreprises attendent. les grandes entreprises ont des structures pour ça, des avocats, des cabinets spécialisés. Mais pas les toutes petites.