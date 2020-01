Brexit : les Britanniques ne pourront plus voter aux élections municipales en France

Manche, France

Ce 31 janvier à minuit, le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne. Ce Brexit a des conséquences directes sur le droit de vote pour les ressortissants britanniques qui vivent en France. En tant que citoyen européen, ils pouvaient voter en France aux élections municipales et européennes. Ce n'est plus le cas. Ils seront radiés des listes électorales par l'Insee dès le 1er février 2020.

Autre conséquence : les ressortissants britanniques ne peuvent plus être élus dans les conseils municipaux en France. Dans la Manche, douze Britanniques avaient été élus conseillers municipaux en 2014 dans dix communes : Gathemo, Hambye, Laulne, Lingeard, Perriers-en-Beauficel, Picauville, Macey, Sainte-Colombe, Saint-Martin-de-Bonfossé-Sainte-Mère-Eglise. Ils ne peuvent pas se représenter aux élections des 15 et 22 mars. Mais d'ici là, ils conservent leur mandat local.

On ne peut voter ni ici, ni en Angleterre, nous sommes coincés

Darryl Miles est élu municipal à Hambye depuis 2014. Il ne comptait pas se présenter de nouveau en 2020 en raison d'un emploi du temps professionnel trop chargé mais il est déçu de ne plus pouvoir participer à l'élection localement : "C'est embêtant. On ne peut voter ni ici, ni en Angleterre car, lorsqu'on habite en dehors de l'Angleterre depuis plus de 15 ans, on n'a plus le droit de voter aux élections anglaises. Nous sommes coincés".

Même regret pour Brian, Ecossais qui habite Mortain : "C'est chez nous maintenant, on veut avoir un regard sur ce qu'il se passe ici, localement".

Je réfléchis à devenir française

De plus en plus de ressortissants britanniques qui vivent dans la Manche, réfléchissent à prendre la nationalité française comme Liane Ward Cleavely. Elle habite depuis 2006 à Graignes, une commune près de Saint-Jean de Daye, dans le centre-Manche. Elle envisage, tout comme ses enfants, de devenir française : "Mes deux garçons qui comptent faire leur vie ici - l'un vit à Nantes et l'autre est à la fac de Caen - ont commencé à faire les démarches pour avoir la nationalité française. Et moi, je réfléchis, je vais peut-être le faire pour être certaine de rester en France, d'autant que ma fille est née en France et qu'à partir de 13 ans, elle pourra demander elle aussi la nationalité."