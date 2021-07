Bonne nouvelle pour les retardataires, les Britanniques ont trois mois de plus pour déposer une demande de titre de séjour pour pouvoir rester en France. Un délai a été accordé.

Brexit : les Britanniques qui vivent en France ont trois mois de plus pour demander un titre de séjour

La fin des demandes était prévue au 1er juillet pour les Britanniques de Dordogne et d'ailleurs. Ils avaient jusqu'à ce jeudi pour déposer une demande de titre de séjour afin de pouvoir rester en France après le Brexit, et le départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Le délai a été rallongé de trois mois, jusqu'au 30 septembre annonce le ministère de l'Intérieur ce jeudi 1er juillet. Information reprise par l'association "The Franco British Network" qui aide les Britanniques dans leurs démarches.

En Dordogne, déjà 8.000 ressortissants britanniques ont déposé leur demande pour pouvoir rester ici. Seule une demande a été rejetée à cause du casier judiciaire de la personne.