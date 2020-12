Brexit : les Britanniques résidant en Mayenne dans le flou

Alors que les négociations post-Brexit entre Londres et Bruxelles sont au point mort, et à quelques jours du grand départ du Royaume-Uni, prévu le 31 décembre, l'inquiétude grandit chez les ressortissants britanniques vivant en Mayenne.

Deal or not deal ? That is the question ! Plus qu'une tragédie shakespearienne, une situation à la Ubu, le célèbre personnage de l'écrivain mayennais Alfred Jarry. Ubuesque vraiment ce qui se passe entre Londres et l'Union Européenne, ça fait plus de 3 ans de négociations tendues. Et Toujours aucun accord sur le Brexit, à quelques jours de l'échéance, le 31 décembre quand le Royaume-Uni prendra définitivement le large.

Les ressortissants britanniques, chez nous, en Mayenne, ils sont plusieurs milliers à y vivre, sont dans un brouillard aussi impénétrable que le smog londonien. Que va-t-il se passer pour eux, pour leurs proches ?

L'inquiétude est grandissante pour Alisson Packer, professeur d'anglais, qui habite dans le département depuis plus de 30 ans. Elle a peur d'avoir moins la possibilité de retrouver ses proches après le Brexit : "on a un fils qui travaille en ce moment en Angleterre et ça va nous poser plus de problèmes pour aller voir la famille. Tout cela évoque beaucoup d'incertitudes pour l'avenir".

Transiter entre la France et le Royaume-Uni ne sera plus aussi simple. Paul Climance est vice-président de l'association Euro Mayenne qui vient en aide aux Britanniques souhaitant s'installer en Mayenne. Il constate que le Brexit joue un rôle important dans l'arrivée de nouveaux compatriotes de ce côté-ci de la Manche : "ces quatre dernières années, on a vu des familles rentrer en Angleterre. Mais cette année, on voit arriver pas mal d'Anglais parce qu'ils en ont marre par ce qui se passe et ils cherchent un peu de tranquillité".

Tous les scénarios sont encore possibles alors que les négociations pour un accord post-Brexit au 1er janvier se trouvent dans leur dernière ligne droite. Le négociateur de l’Union européenne, Michel Barnier, a estimé devant le Parlement européen, ce vendredi 18 décembre, que les discussions entre Bruxelles et Londres sur leur future relation post-Brexit étaient à "un moment de vérité" et qu’il ne restait que "quelques heures utiles" pour qu’un accord entre en vigueur en début d'année prochaine.