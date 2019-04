Brexit : les conseillers municipaux anglais en Occitanie s'inquiètent pour la suite de leur mandat

On arrive, cette semaine, à la nouvelle échéance pour le Brexit. De nombreuses questions continuent de se poser pour les Anglais qui vivent en Occitanie, notamment pour ceux qui sont élus au sein des conseils municipaux, comme la loi le permet depuis un peu plus de 20 ans maintenant.

Saint-Germier, Gers, France

Les Etats membres de l'Union Européenne ont accordé un report jusqu'au 12 avril pour permettre à la première ministre britannique de trouver l'accord nécessaire auprès de son parlement qui rejette inexorablement les conditions négociées pour la sortie avec Bruxelles.

Theresa May qui, avant le week-end, a sollicité un nouveau report, jusqu'au 30 juin. Le président du conseil européen, Donald Tusk, suggère, de son côté, un report flexible d'un an maximum. Une demande jugée prématurée par Paris, faute dit l'Elysée d'un "plan clair".

Un sommet extraordinaire de l'UE est prévu ce mercredi, à Bruxelles pour discuter, une nouvelle fois, de la suite du processus en fonction de la solution trouvée à Londres.

400 conseillers municipaux anglais en France

Quelques 400 conseillers municipaux sont anglais aujourd'hui en France. Aucun ne pourra à nouveau se présenter en 2020 si le Brexit est prononcé et qu'ils n'ont pas la nationalité française (ou la nationalité d'un autre pays de l'Union européenne). "Une seule carte de séjour ne suffit pas à avoir le droit d'être élu", précise le préfet du Lot, Jérôme Filippini qui vient d'organiser une réception en l'honneur de l'amitié franco-britannique

Près de 4.000 ressortissants britanniques vivent dans le département du Lot. Vingt-trois d'entre eux sont conseillers municipaux. Le préfet vient de décider d'ouvrir une permanence spéciale au bureau des étrangers pour leur répondre et traiter leur demande, chaque mercredi après-midi.

De plus en plus d'Anglais entament des démarches de naturalisation

A Saint-Germier, dans le Gers, Victor Miles, lui aussi, est anglais et lui aussi est conseiller municipal. A 56 ans, ce salarié d'Airbus habite dans le Sud-Ouest depuis presque 30 ans. Il est conseiller municipal depuis 2001, depuis que la loi permet aux ressortissants de l'Union européenne de se présenter aux élections locales. Fâché de n'avoir pas pu participé au referendum pour le Brexit, il a d'ores et déjà demandé sa carte de séjour et est sur le point, avec son épouse, de faire une demande de nationalité française pour avoir le droit de continuer à se présenter à la mairie de son village d'un peu plus de 200 habitants.

Ecoutez Victor Miles, conseiller municipal anglais à Saint-Germier, dans le Gers Copier

En 2018, une personne sur trois qui a demandé la nationalité française, dans le Lot était anglaise. Mais, ça ne représente qu'une quarantaine de personnes. Ce qui est sûr, c'est que la courbe est très très croissante - Jérôme Filippini, le préfet du Lot

Pendant une période transitoire, quoi qu'il arrive, les Britanniques n'auront pas à changer leur statut du jour au lendemain.