Brexit : les liens entre les Hauts-de-France et le Royaume-Uni

Lille, France

33 kilomètres. C'est ce qui sépare les côtes du Pas-de-Calais et de celles de l'Angleterre au point le plus court, entre Douvres et le Cap Gris-Nez, en France. Au-dessus (avec les ferrys) et en-dessous (avec le tunnel sous la Manche), le trafic de passagers et de marchandises est important. Alors que le Royaume-Uni s'apprête enfin à quitter l'Union Européenne, ce samedi à nuit, France Bleu Nord fait le point sur les liens entre les Hauts-de-France et Royaume-Uni.

En 2019, le trafic transmanche maritime a ainsi enregistré :

1 813 067 poids lourds

8 477 908 passagers

Concernant le trafic du Tunnel sous la Manche en 2019 :

2 600 000 véhicules de tourisme

1 600 000 poids lourds

Concernant le trafic Eurostar en 2019 :

11 millions de voyageurs

Enfin, les liens dans le domaine de la pêche sont importants également. En effet, d'un côté, la majorité du poisson pêché par la flotte française basée à Boulogne-sur-Mer se trouve dans les eaux territoriales britanniques. De l'autre, la filière de pêche anglaise transforme l'immense majorité de sa production sur le site Capécure de... Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche français avec 31 538 tonnes

Emission spéciale Brexit

France Bleu Nord reviendra ce vendredi matin, dans une matinale spéciale Brexit, entre 6h et 9h, sur ces liens économiques mais aussi humains qui unissent nos deux pays, notre région avec le Royaume-Uni, à travers des témoignages de Nordistes installés en Angleterre et de Britanniques installés dans le Nord-Pas-de-Calais. Nos journalistes Cécile Bidault, en direct de Londres et Emmanuel Bouin, en direct du Port de Calais nous feront vivre cette journée historique.