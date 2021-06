Brexit : plus de 2300 ressortissants britanniques ont fait une demande de séjour dans le Lot

Suite au Brexit et la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne, plus de 2300 ressortissants britanniques ont fait leur demande de séjour dans le Lot. Le département est une région prisée, et les britanniques qui souhaitent y rester ont jusqu'au 30 juin pour faire les démarches.