Brexit : "va-t-on pouvoir rester en France ?", l'angoisse de la communauté anglaise en Mayenne

Le Brexit est synonyme de grand saut dans l'inconnu pour 66 millions de Britanniques après trois ans et demi de crise politique et d'inquiétude aussi pour les 1.200.000 citoyens du Royaume-Uni installés dans les pays membres de l'UE. Ils seraient entre 150.000 et 400.000 à vivre en France et ne savent pas vraiment s'ils vont pouvoir y rester. Tina, une Anglaise de 61 ans est installée avec son mari à Ambrières-les-Vallées dans le bocage mayennais : "va-t-on pouvoir rester en France ? Je ne sais pas et personne ne sait ce qui va se passer. Le gouvernement anglais renvoie des Européens dans leur pays et ça pourrait bien devenir réciproque. Je n'ai aucune envie de rentrer là-bas. Je ne retournerai jamais en Angleterre même si je ne peux plus résider en France".

Un de ses amis, Ayden, vit lui aussi dans la campagne mayennaise : "le plus gros problème c'est l'incertitude. On ne sait pas si on avoir des problèmes avec la sécurité sociale, si on va pouvoir voyager librement au Royaume-Uni. Difficile de savoir s'il faut devenir citoyen français ou bien résident français. Ce qui pose problème c'est le taux de change, il est très bas depuis le référendum, je touche une retraite anglaise mais j'ai beaucoup moins d'argent désormais".

Pour l'heure, le Brexit reste un retrait administratif. L’accord de sortie garantit une période de transition, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tôt, jusqu’à la fin 2022 au plus tard. D'ici là, la libre circulation des citoyens britanniques sera conservée, tout comme l'ensemble des droits européens, au moins jusqu'à ce que de nouveaux accords soient négociés.