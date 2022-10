En Mayenne, les collégiens sensibilisés aux bons comportements à adopter en trottinette électrique

Au collège Maurice Genevoix ce matin-là, l'adjudant réserviste Michel Rouault s'adresse à un groupe d'élèves de 3e, une feuille à la main, remplie de schémas et de consignes à respecter sur une trottinette électrique. "Qui en a une ?" lance le gendarme. Trois mains se lèvent. "Vous connaissez un petit peu la réglementation ?" poursuit Michel Rouault. "Oui il faut déjà avoir une assurance. Et puis on a pas le droit de la débrider sinon c'est 1.700 euros d'amende par-là [1.500 euros en réalité, ndlr]" répond du tac-o-tac Nolan.

Le garçon est très au fait des règles, lui qui prend sa trottinette électrique tous les jours pour aller en cours à Meslay-du-Maine : "sur la grande route, je prends le trottoir parce que les gens roulent un peu vite. Du coup, je suis un peu oppressé et je regarde un peu partout pour faire gaffe. Parce que les gens en plus, maintenant, ils disent ça, c'est nouveau. Et les personnes âgées, ils sont contre. Du coup, ils y vont tout de même pas hésiter à venir au contact". La gendarmerie rappelle à ces jeunes qu'il est interdit de transporter des passagers sur une trottinette.

Prévenir des risques de la trottinette électrique et avertir ses utilisateurs des bons comportements à adopter est une mission assez nouvelle pour l'association de la Prévention Routière 53. Jean-Michel Gallet en est un des bénévoles. Il regrette le manque d'information des usagers. "La trottinette a évolué très rapidement et sans avoir vraiment une réglementation. Les gens ont acheté des trottinettes sans savoir comment l'utiliser. C'est ça le problème, car on est obligés de prévenir les gens et leur donner des exemples qui sont malheureusement souvent catastrophiques. C'est vrai que c'est un engin pratique. Les gens qui se déplacent d'une grande ville à une autre par le train, ont leur trottinette. Mais ils arrivent pressés comme d'habitude et ne respectent rien".

À Meslay-du-Maine, les collégiens tourneront un court-métrage dans les rues de la commune cette année, pour informer leurs camarades et les habitants des dangers de la route aux abords de l'établissement.