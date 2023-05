Bricolage, jardinage, ménage... À Rennes, des retraités "SuperActifs" proposent leurs services

Pour lutter contre l'isolement social, permettre aux retraités de compléter leurs revenus voire de réduire un sentiment d'inutilité, Marie Villena et Joséphine de Gayer, deux Rennaises, ont décidé de créer la plateforme en ligne "SuperActifs" . Les deux fondatrices étaient respectivement avocate et ingénieure, avant de tout quitter pour se lancer dans cette aventure, persuadées qu'il y avait un réel besoin du côté des jeunes retraités. "Et on ne s'attendait pas à avoir autant de demandes", confie Joséphine de Gayer.

Le principe de cette plateforme, gratuite, est simple. D'un côté, les retraités peuvent s'inscrire et proposer des services : bricolage, ménage, jardinage, cuisine, garde d'enfants, d'animaux, soutien scolaire, etc. Les possibilités sont multiples. De l'autre côté, les "employeurs" s'inscrivent et demandent des services. Les deux parties peuvent ensuite prendre contact en fonction des besoins, s'organiser et se mettre d'accord sur un tarif. "Ce n'est pas du bénévolat. Les SuperActifs sont payés en fonction d'un accord avec l'employeur, au minimum du SMIC, et sous la forme de chèques emploi-service", explique Marie Villena.

"Ce n'est pas un retour au travail"

Les deux fondatrices insistent sur une chose : "ce n'est pas un retour au travail. L'idée, c'est de pouvoir faire des missions ponctuelles, qui plaisent aux retraités. Ce sont eux qui posent leurs conditions, leurs limites", précise Joséphine*.* Un compromis qui a séduit Béatrice. Cette ancienne coiffeuse de 69 ans a décidé de s'inscrire sur la plateforme et de proposer des services de repassage à domicile, à Rennes. "Je tiens vraiment à ma liberté. Je ne veux pas retrouver des contraintes de travail. Là, c'est moi qui décide, c'est un bon compromis. Je vois des jeunes, je bouge, et je vais pouvoir mettre de l'argent de côté", explique-t-elle. Cette retraitée a pour projet de partir en voyage en Ouzbékistan en 2024.

Le but de cette plateforme est "vraiment de permettre aux retraités de se sentir utiles, de s'occuper, et parfois d'arrondir les fins de mois pour ceux qui ont de petites pensions. On voit des personnes qui font plusieurs missions par semaine, qui adorent ça. Et d'autres, qui proposent de temps en temps leurs services. Certains gardent même contact avec leurs employeurs", ajoute Marie Villena*.* La plateforme permet d'ailleurs de renseigner ses centres d'intérêts dans une petite biographie, pour permettre de créer des sujets de discussion, et souvent, des liens intergénérationnels.