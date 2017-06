THE BRIDGE 2017 : sécurité renforcée à Saint-Nazaire

En raison du contexte actuel et de l'état d'urgence, d'importantes mesures ont été prises pour assurer la sécurité de The Bridge, l'événement qui commémore le centenaire du débarquement des soldats américains à Saint-Nazaire. Le paquebot Queen Mary sera sous haute surveillance.

En cette fin de semaine, le port et le front de mer de Saint Nazaire ont des allures de camp retranché. 275 plots en béton bloquent les rues qui accèdent au remblai; des barrières de plus de trois mètres de haut ont été installées et le stationnement des véhicules est interdit dans de nombreux secteurs.

Des similitudes avec Nice

Depuis plusieurs mois, les autorités planchent sur le plan de sécurité. La configuration des lieux, un remblai de plusieurs kilomètres, fait forcément penser à l'attentat de Nice. Il faut sécuriser la zone sur près de cinq kilomètres. En plus de la cinquantaine de policiers nazairiens, des renforts viennent de La Baule et de Nantes. Plus de 400 CRS et gendarmes mobiles sont également mobilisés. Un important système de vidéo-surveillance est également mis en place.

Sécuriser le Queen Mary 2

Le Queen Mary 2 qui arrive samedi vers 17h sera particulièrement sous haute surveillance. Il sera encadré par plusieurs bateaux et les plaisanciers seront tenus à distance. Il passera la nuit dans le bassin de la forme Joubert et ressortira dimanche à 18h30 pour le départ de la course à 19h. Une course entre Saint Nazaire et New York qui oppose le paquebot à quatre maxi-trimarans "Ultimes". 100 à 200 000 personnes sont attendues dimanche à Saint-Nazaire. Le pont de Saint-Nazaire sera fermé à la circulation entre 17h30 et 19h30