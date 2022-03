Brienon-sur-Armançon : le Camion du Cœur passe désormais pour distribuer de la nourriture

Les habitants de Brienon-sur-Armançon en situation de précarité reçoivent une aide plus que bienvenue. Alertés par le niveau de pauvreté d'une partie des habitants de la commune ainsi que leurs difficultés à se déplacer, les Restaurant du Cœur de l'Yonne ont décidé de venir à leur rencontre tous les mardis matin pour distribuer de la nourriture. Le rendez-vous a lieu entre 10h15 et 10h45 sur le parking du stade municipal de la commune.

La première distribution a eu lieu le 15 février dernier. chaque mardi matin ils sont nombreux à attendre impatiemment, l'arrivée des trois camions. En tout, vingt-sept personnes, de tout âge, se sont inscrites dès la première tournée et sont allés chercher les six repas auxquels ils ont le droit chaque semaine. Un nombre très élevé pour des débuts selon Alain Sauvion, le président des Restos du Cœur de l'Yonne. "On a été un peu surpris car généralement les gens sont timides et n'osent pas demander de l'aide, ça prend un peu de temps, explique-t-il. Là, vingt-sept, c'est beaucoup. Mais il faut dire qu'il y a dans cette zone beaucoup de personnes qui vivent très en dessous du seuil de pauvreté."

Un nombre croissant de personnes en situation de précarité financière

Babette Manceau, la responsable du centre itinérant, est d'ailleurs persuadée que de nombreux nouveaux bénéficiaires viendront se greffer dans les semaines à venir : "Ce n'est que le début, avec le bouche-à-oreille. On n'a pas encore vu les gens des communes environnantes mais ils vont sûrement arriver aussi".

Des prédictions que confirme Alain Sauvion : "Il y a beaucoup de demande. On va vers une situation de plus en plus difficile, ça va se découvrir maintenant, les difficultés financières des gens. Ça continue à monter, on est obliger de gonfler nos effectifs, de commander plus de matériel, de faire appel à plus de dons".