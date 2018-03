Alpes-Maritimes, France

La sénatrice (LR) des Alpes-Maritimes Dominique Estrosi-Sassone a écrit au ministre de la Transition Ecologique Nicolas Hulot. Elle s'inquiète sur le sort des 11 contrats d'avenir de la brigade loup en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ils dépendent de l'office national de la chasse et de la faune sauvage.

D. Estrosi-Sassone : "Former d'autres jeunes, ce serait perdre du temps" Copier

Interlocutrice privilégiée des élus ruraux et des éleveurs, "ça fait plus de deux ans qu'elle existe, et cette brigade a montré toute la technicité, l'expérience acquises", note la sénatrice. Sa mission : suivre l'évolution de la population de loups dans la région, former des lieutenants de louveterie ou encore faire des prélèvements efficaces si nécessaires.

Assurer une pérennité

Mais, le gouvernement a décidé que ces emplois d'avenir ne pourraient plus être renouvelés depuis le 1er janvier. "Il faut faire en sorte que ces 11 jeunes soient maintenus dans leurs postes. Je demande au ministre de voir quelles pourraient être les pistes pour prolonger ces postes pour ces jeunes déjà en emploi ; ou alors trouver d'autres pistes, un concours peut-être", explique la sénatrice des Alpes-Maritimes.

D. Estrosi-Sassone : "Ce qui pose problème, c'est comment assurer la pérennité de ces postes" Copier

"Former de nouveaux jeunes, ce serait perdre du temps. De juin à septembre, on pourrait avoir des postes non-pourvus car il n'y aura pas eu le temps nécessaire pour former de nouveaux jeunes. Alors que c'est le moment où les attaques de loups sont plus nombreuses à cette période. On peut craindre le pire pour nos éleveurs", ajoute Dominique Estrosi-Sassone.

Il faut faire en sorte que ces 11 jeunes soient maintenus dans leurs postes.

La sénatrice souhaite la création a minima d'une brigade loup par région, voire une dans chaque département où la prédation occasionnée par les loups est la plus importante.

"Pour l'heure, Nicolas Hulot m'a simplement assuré qu'il allait se pencher sur l'avenir professionnel de ces 11 jeunes", assure la sénatrice azuréenne.