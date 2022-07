Brigitte Bardot demande un report de la saison de chasse face à la sécheresse, colère des chasseurs lorrains

Brigitte Bardot a lancé un appel à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Face à la sécheresse, la canicule ou encore aux feux de forêts, l'ancienne actrice affirme qu'il serait "criminel d’autoriser les chasseurs à traquer et abattre les survivants de ce drame."

Celle qui est aussi à la tête de la fondation Bardot, qui lutte pour la protection des animaux, demande donc un report "au minimum" de l'ouverture de la chasse pour la saison 2022/23.

Un bon taux de reproduction chez les espèces

"C'est une demande de gens hors-sol, déconnectés de la réalité", répond Patrick Massenet, le président de la fédération des chasseurs en Meurthe et Moselle. Pour ce chasseur, une telle décision aurait un impact sur la biodiversité. "Je vous rassure, les sangliers sont encore en nombre et trouvent de la nourriture et de l'eau sans problème. La nature est un équilibre et si on les laisse en position surnuméraire, les dégâts seront agricoles, économiques mais aussi sur la biodiversité"

Des propos appuyés par Frédéric Tissier, le président de la fédération côté Vosges. Selon lui, tous "les signaux sont au vert" concernant les différentes espèces notamment concernant la reproduction. "Nos gibiers, nos plus grandes espèces, nos oiseaux se portent très bien. On le voit dans nos espaces. Certes, les déplacements se font surtout de nuit mais le fait que la reproduction naturelle atteint un niveau identique aux précédentes saisons".