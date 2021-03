Brigitte Bourguignon, la ministre de l'Autonomie veut remettre de la vie sociale dans les Ehpad

"Les personnes âgées sont celles qui ont payé le plus lourd tribut dans cette crise sanitaire puisque ce sont elles qui développaient la forme aggravante de cette maladie confie Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée, chargée de l'Autonomie. Aujourd'hui, on est à 87% de personnes vaccinées en Ehpad, 62 à 63% ont reçu la deuxième injection. Tous les résidents veulent goûter à nouveau à une vie sociale plus normale, puisque ça fait un an qu'ils en sont privés. On le permet à toute personne, il n'y a aucune raison qu'on ne le permette pas aux résidents." D'où la promesse de ce protocole allégé annoncé par la ministre il y a quelques jours. "Les personnes qui sont vaccinées l'ont fait pour se protéger mais aussi pour retrouver une vie sociale. Rien ne serait pire que de leur dire, on ne change rien, vous restez quand même enfermées dans votre chambre, ce serait épouvantable !"

1,5 milliard pour la rénovation des EHPAD

En visite à l'Ehpad "Les Terrasses" géré par la Maison de santé protestante, la ministre a également souhaité rappeler que le gouvernement avait débloqué 1,5 milliard pour la rénovation des Ehpad. "Seulement 25% des Ehpad ont été rénovés dans ce pays depuis 10 ans. La fonction première de ces établissements doit être revue à l'aune de ce que nous cherchons à faire. C'est à dire que ça redevienne des établissements d'hébergement et qu'on y remette de la vie sociale. Ça fera partie des critères dans les projets qui seront déposés auprès de l'ARS." Brigitte Bourguignon s'est particulièrement montrée intéressée par le travail mené par le pôle gérontologique nîmois de la Croix-Rouge. Il a en effet décidé de créer un tiers-lieu pour ouvrir ses Ehpad sur l'extérieur et les habitants du quartier.

Un chantier participatif intergénérationnel

La ministre a notamment pu découvrir le chantier en cours dans l'Ehpad de la Croix-Rouge, situé rue de Tunis. Une ancienne camionnette est en cours de rénovation. Elle servira à transporter du mobilier à l'extérieur des établissements pour créer des espaces de convivialité à l'extérieur. Un travail mené en collaboration avec le collectif d'architectes ETC. "On considère les publics d'Ehpad comme les autres publics avec lesquels on travaille, les jeunes en difficulté, les retraités,... explique Théo Mouzard, membre de ce collectif. Notre travail consiste à mettre les gens autour de la table pour faire ensemble des choses et prendre du plaisir à le faire." Une partie des résidents a donc collaboré à la décoration de grandes bâches qui permettront de protéger le mobilier du soleil. Les étudiants en classe préparatoire art et design au lycée Hemingway de Nîmes participent également à ce chantier. "J'étais sûre qu'ils avaient beaucoup de choses à se dire avec les résidents explique Marine Royer, l'enseignante qui coordonne ce projet, par rapport à la situation, à cette année d'isolement qu'on vient de passer. Leur vécu du Covid est assez semblable. Il y a eu de vrais moments d'échanges." Emma et Lena, deux étudiants qui ont participé à ce projet confirment : " On veut revenir à notre vie d'avant, même les personnes âgées ne demandent que ça. Rencontrer de nouvelles personnes. C'est important de favoriser cet échange."

Le mobilier imaginé par le collectif ETC pour présenter les activités de l'Ehpad à l'extérieur © Radio France - Sylvie Duchesne