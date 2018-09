Amiens, France

Accusée par certains habitants d'avoir fait des promesses d'embauches pendant la campagne des élections municipales , le maire d'Amiens s'est défendue ce lundi matin sur France Bleu Picardie : "Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir ". Brigitte Fouré a rappelé les règles en matière d'embauches dans les quartiers prioritaires concernés par des chantiers de rénovation : " la clause d'insertion représente 5% d'heures réservées à des heures d'insertion, et dans la plupart des cas sur Amiens, on est largement au dessus".

" On est pas encore au top "

Sur le dossier du bus à Haut Niveau de Service, le BHNS, Brigitte Fouré reconnaît qu'il y a encore des choses à améliorer, mais le maire est persuadée que tout ira mieux au printemps pour les automobilistes amiènois , une fois que Nemo ( le bus ) sera mis en service.

