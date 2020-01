Brigitte Macron à Orléans à propos des manifestants à l'hôpital : "je comprends leurs revendications"

Orléans-la-Source, Orléans, France

C'est la cohue ce mercredi après-midi au centre hospitalier régional d'Orléans. C'est là que Brigitte Macron lance officiellement l'opération Pièces jaunes 2020, accompagné du parrain de l'édition, cette année encore, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football.

L'épouse du président de la République, qui a succédé à Bernadette Chirac à la présidence de la Fondation Hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris, s'est exprimée brièvement à propos de cette mission : "elle donne une visibilité à l'hôpital et aide l'hôpital. Donc, c'est un combat que je reprends avec énormément d'énergie et de plaisir".

On va se battre avec eux

Interrogée sur la crise de l'hôpital public et le mouvement social en cours à l'hôpital, la Première dame a répondu : "on comprend très bien, je comprends leurs revendications. S'ils se battent, ils se battent pour l'hôpital. Donc ce que je veux leur dire, c'est que la Fondation, on va se battre avec eux, on est avec eux."

Un "comité d'accueil", composé de syndicalistes, était en effet présent à l'entrée de l'hôpital d'Orléans, ce mercredi en début d'après-midi. Une banderole : "CHR d'Orléans en colère, du fric pour l'hôpital public" a été déployée.