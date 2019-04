Brigitte Macron annoncée dans la Somme ce jeudi

Amiens, France

Invitée par des associations et des médecins, l'Amiénoise Brigitte Macron doit visiter plusieurs structures autour de la lutte contre le cancer et l'accueil des enfants autistes ce jeudi 25 avril 2019. La première dame doit se rendre à Belloy sur Somme près de Piquigny à la maison de la Sated ( sésame autisme et troubles envahissants du développement ) ouverte depuis le mois de février. Cette structure adaptée accueille le temps d'un week end ou pendant les vacances des enfants atteints d'autisme pour permettre à leur famille de souffler un peu. Le concept a séduit la première dame très sensibilisée sur le sujet par l'une de ses anciennes élèves, maman d'un garçon autiste auteur du livre Paul en Mongolie dont Brigitte Macron a rédigé la préface.

Dans l'après midi Brigitte Macron doit visiter le centre S Time d'Amiens rue André Chénier. Ouvert il y a deux ans, il permet à des personnes de se remettre physiquement et psychologiquement après avoir lutter contre un cancer. Pour finir Brigitte Macron se rendra sur le campus sud d'Amiens pour soutenir la course contre le cancer organisée à partir de midi par la Corporation des étudiants en médecine. Pour un tour de piste couru un euro est reversé au service d'oncologie pédiatrique de l'hopital d'Amiens.