Brigitte Macron en visite pendant deux jours à Marseille, une semaine après le président

Brigitte Macron est à Marseille depuis ce jeudi après midi pour une visite de deux jours, la première dame de France est arrivée en TGV de Paris, direction la fac de droit de Marseille où Brigitte Macron a echangé avec une trentaine d'étudiants marseillais. L'ancienne professeur a retrouvé sa prime vocation en passant deux heures dans une salle, discutant à bâton rompu de tous les thèmes qui intéressent les étudiants, d'abord la précarité, mais aussi le harcèlement ou encore l'addiction aux réseaux sociaux " je sais ce que sait" à dit Brigitte Macron, "on est vite dépassés, c'est mon cas avec mes petits enfants.

Je n'ai aucun pouvoir , heureusement ! - Brigitte Macron

La première dame s'est ensuite rendu au "noble art boxing" une salle de boxe des quartiers nord où elle a beaucoup d'amis, là encore Brigitte Macron a passé plus d'une heure au contact des boxeurs petits et grands mais aussi des associations et ce vendredi, Brigitte Macron effectuera un déplacement au Mucem avant une journée largement consacrée à l'APHM en tant que présidente de la fondation hôpitaux de France.

Brigitte Macron échange avec des étudiants marseillais © Radio France - Laurent Grolée