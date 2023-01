Brigitte Macron et Didier Deschamps au Mans pour les Pièces jaunes

Brigitte Macron et Didier Deschamps, ambassadeurs de l'opération Pièces jaunes étaient au Mans ce lundi 16 janvier 2023. L'épouse du président de la République et le sélectionneur de l'équipe de France de football, accompagnés de l'humoriste et comédien Booder, ont visité la Maison des adolescents de la Sarthe, située avenue de Gaulle au Mans.

Créée en 2010, cette structure associative rassemble en un même lieu médecins, psychologues et éducateurs spécialisés. Et c'est réellement précieux pour les jeunes estime Booder : "Moi quand j'étais jeune, il n'y avait pas ces maisons là. Nous n'avions pas de lieu d'expression comme ça. Lorsqu'on avait un problème, on le gardait pour nous. Et donc c'était important pour moi d'être présent pour dire aux jeunes qui ont des soucis ou des secrets et qui n'arrivent pas à en parler à leur parents, "venez ici", vous avez des professionnels qui peuvent vous écoutez et répondre à vos questions".

425 000 euros pour la Maison des adolescents de la Sarthe

Or sans les Pièces jaunes qui lui ont versé 425 000 euros de subventions, la MDA72 n'existerait pas précise son directeur Gilles Rondeau : "La fondation nous a énormément aidé dès le début. Elle a financé notre informatique, puis elle a permis en contribuant à hauteur de 50% de nous installer dans l'hypercentre. Enfin, la fondation était à nouveau l'an dernier pour nous aider à recruter". Deux psychologues supplémentaires ont ainsi pu rejoindre l'équipe.

"C'est très concret" souligne Didier Deschamps, parrain de la 34e édition de l'opération Pièces jaunes, "C'est important de venir sur le terrain et de voir les réalisations pour pouvoir accueillir les adolescents, les écouter et ces jeunes en ont besoin". Surtout depuis le Covid, la Maison des adolescents de la Sarthe enregistre 50 nouvelles demandes de jeunes chaque semaine contre 30 auparavant. Chaque année, la MDA72 reçoit 2.200 jeunes âgés de 11 à 21 ans et réalise plus de 8.000 entretiens. Il faut compter en moyenne 15 jours pour y obtenir un rendez-vous.