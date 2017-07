Brigitte Macron et la femme du président chinois pourraient choisir ensemble le nom du bébé panda du zoo de Beauval

Le zoo de Beauval va contacter l'Elysée pour savoir si Brigitte Macron accepte d'être marraine du bébé panda à naître la semaine prochaine. Traditionnellement, un panda né hors de Chine est baptisé par la femme du président chinois et celle du président du pays de naissance de l'animal.

Il est dorénavant impossible de voir Huan Huan, la femelle panda qui va accoucher d'un bébé, la semaine prochaine au zoo-parc de Beauval. Elle a été mise à l'écart du public, jusqu'à la naissance du petit, le 4 ou le 5 août prochain.

Il faut dire que ce nouveau-né est particulièrement attendu : d'une part, parce que c'est la première fois qu'un bébé Panda va naître dans un zoo français, et d'autre part, parce que ce petit va sans doute avoir des marraines très prestigieuses.

Quand un panda est né aux USA, en 2015, Michèle Obama et la femme du président chinois l'ont baptisé ensemble

En 2015, la femme du président chinois a profité d'une visite aux Etats-Unis pour baptiser avec Michèle Obama un panda né au zoo de Washington © Maxppp - Wang Ye Xinhua News Agency/Newscom/MaxPPP

Si la tradition est respectée, Brigitte Macron et la femme du président chinois seront les deux marraines de ce petit panda : elles pourraient choisir ensemble, le nom qui lui sera donné, dans le mois suivant sa naissance.

Les pandas géants sont considérés comme des trésors nationaux de la Chine. Conséquence : c'est traditionnellement la première dame chinoise qui choisit leur nom, mais quand la naissance a lieu hors de Chine, la femme du président du pays natal est consultée aussi : on l'a vu à Washington, en 2015, par exemple, quand Michèle Obama et la femme du président chinois ont baptisé ensemble un bébé panda né aux Etats-Unis.

Le Zoo de Beauval va formuler une demande à l'Elysée dans les jours qui viennent

A Beauval, on confirme qu'on aimerait que cette tradition soit respectée, mais qu'il n'y a aucune certitude pour l'instant. L'Elysée va tout de même être contacté dans les jours qui viennent.

Une chose est sure, en revanche : même né en France, le bébé panda sera de nationalité chinoise, et cette naissance passionne les foules : le post Facebook du zoo annonçant sa naissance a été lu 1 200 000 fois en moins de 24H. Plus de 7 200 personnes ont laissé un commentaire pour lui souhaiter la bienvenue.