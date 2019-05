Brignoles inaugure ce jeudi son square "Jules Bianchi"

Brignoles, France

Ce jeudi 9 mai, à 18 heures, après avoir accueilli le « Roadshow des Formule 1 », la ville de Brignoles inaugure le square Jules Bianchi. Ce lieu de passage, complètement rénové, se situe juste derrière la mairie et à proximité du restaurant que tenaient les parents du jeune pilote de Formule 1. Jules Bianchi est décédé en juillet 2015, à l’âge de 25 ans, 9 mois après un accident sur le circuit de Suzuka au Japon. Né à Nice, il a passé son enfance à Brignoles où il a notamment commencé à faire du karting.

"Ce sera un endroit gai... et c'est ce que Jules aurait voulu"

La famille de Jules Bianchi sera présente lors de cette inauguration. "Nous sommes bien évidemment très touchés" dit Christine Bianchi, la maman de Jules. "Les Brignolais, qui ont soutenu Jules pendant ses 9 mois d’hospitalisation, attendaient d’avoir un endroit pour lui rendre hommage. Ce square ne sera pas un lieu de recueillement… nous ne le voulons pas… mais plutôt un lieu de vie, un lieu animé. Le local des jeunes de Brignoles est d’ailleurs situé juste à côté. Ce sera donc un endroit gai et c’est ce que Jules aurait voulu" précise avec beaucoup d’émotion sa maman.

L'association "JB17", créée après la mort du pilote, vient en aide à l'hôpital de l'Archet de Nice

Quelques mois après la mort du pilote, sa famille a créé l’association "JB17" qui vient en aide à l’Unité de soins pour les cérébraux-lésés lourds de l’hôpital de l’Archet de Nice, service où Jules est décédé en juillet 2015. L’an passé, les dons récoltés par l’association ont permis de financer l’achat d’un chariot douche électrique. Les dons proviennent des ventes d’objets à l’effigie de Jules Bianchi : "Il y a encore un engouement autour de Jules. Les gens ne l’ont pas oublié. Et les commandes nous arrivent du monde entier. En ce moment, nous sommes très sollicités par les Anglais mais il y a aussi les Italiens, les Australiens, les Japonais et les Français bien-sûr" explique Christine Bianchi. Toutes les commandes sont préparées dans "l'espace Jules Bianchi" que Christine et Mélanie viennent d’ouvrir à Brignoles, sur la route du Val, et où sont vendus vêtements et objets aux couleurs de l'association.

Ce square, situé derrière la mairie de Brignoles, portera le nom de Jules Bianchi © Radio France - Sophie Glotin