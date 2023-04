Brignoud : entre 500 et 1.000 personnes manifestent contre un usage intensif de l'eau par ST Micro

Ils ont écrit et répété ce slogan à plus soif : "de l'eau, pas des puces". Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce samedi entre Brignoud et Crolles. Les gendarmes recensent entre 500 et 800 personnes quand les organisateurs revendiquent 1.000 personnes. Le cortège proteste conte une utilisation abusive de l'eau par l'usine de la banlieue de Grenoble. Selon eux, la consommation d'eau de cette usine et de Soitec devrait atteindre 29.000 mètres cubes d'eau d'ici quelques mois, l'équivalent de 700.000 douches. De l'eau qui est utilisée pour les puces.

Le cortège est parti de la gare de Brignoud ce samedi matin pour rejoindre l'usine ST Micro de Crolles. © Radio France - Cédric Hermel