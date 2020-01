Brinon sur Sauldre : des fèves pour mettre en valeur le patrimoine du village

Brinon-sur-Sauldre, France

Six fèves composent cette collection. On retrouve le lavoir, la mairie, le monument aux morts et même la statue d'Alphonse Depardieu. C'est ce braconnier de Brinon sur Sauldre qui a inspiré le raboliot de Maurice Genevoix. Mais le boulanger pâtissier du village a un petit faible pour deux autres fèves : " La plus emblématique, c'est l'église évidemment et j'aime beaucoup aussi la fève qui représente la fontaine Saint-Aignan" avoue Mickaël Moussy.

L'église de Brinon sur Sauldre et son caquetoire, classés à l'inventaire des monuments historiques. © Radio France - Michel Benoit

L'église qui fait la fierté des habitants de Brinon sur Sauldre : " Evidemment qu'elle est belle, confirme Raymond, qui a toujours vécu au village. Avec son caquetoire. En plus, elle vient d'être refaite." L'église et son caquetoire unique dans le Cher : une sorte de parvis en bois où les fidèles " caquetaient " après la messe.

La collection de six fèves proposée par le boulanger pâtissier de Brinon sur Sauldre © Radio France - Michel Benoit

Les décors des six fèves ont été peints à partir de photos réalisées par le couple : " On a envoyé des photos à Panessiel en Isère, une entreprise spécialisée dans la fabrication de fèves en porcelaine. Elles sont peintes à la main par des personnes en insertion. Ca nous tenait à coeur, explique Laura Moussy. On est très content du résultat." Une manière pour Mickaël et sa femme de remercier le village qui les a tout de suite adoptés à leur arrivée il y a deux ans en provenance de région parisienne.

la statue du Raboliot, le braconnier imaginé par Maurice Genevoix, inspiré par un personnage de Brinon sur Saludre. © Radio France - Michel Benoit

Et si Mickaël Moussy a un faible pour la fontaine St-Aignan, réputée pour son eau miraculeuse, c'est parce qu'elle l'avait déjà inspiré pour créer un entremets : " Le décor est fait à base d'un glaçage chocolat avec des marbrures blanches sur le dessus qui représentent l'écoulement de l'eau. J'ai ajouté au dessus un pastillage à base de sucre glace et ça représente les pierres solognotes, couleur un peu rougeâtre." Des fèves que vous pourrez trouver tout au long du mois de janvier dans les galettes des rois, frangipane, pommes ou chocolat, confectionnées par l'artisan : " Toute notre fabrication est maison, avec des produits locaux quand c'est possible !" précise Mickaël. Vous pouvez aussi acheter les fèves, sans la galette ... pour ceux qui feraient attention à leur ligne !