Pour la 14ème étape du Tour de France, entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende, les supporters de Romain Bardet vont l'encourager le long du parcours. Une quarantaine de Brivadois ont voulu marquer le coup et lui montrer que sa ville le soutient. Ils partent en bus ce samedi 21 juillet 2018.

Haute-Loire, France

L’enfant du pays, le cycliste Romain Bardet de l'équipe AG2R La Mondiale, va recevoir les encouragements de sa ville natale, Brioude, ce samedi sur le parcours du Tour de France. C'est à l'occasion de la 14ème étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux dans la Drôme et Mende en Lozère. Une quarantaine de Brivadois vont jusqu’à Mende, à 123 kilomètres de Brioude pour soutenir leur champion.

Le bus part de Brioude ce samedi à 8h. Georges Vidal, coprésident du "Le Vélo Sport Brivadois", club formateur de Bardet, voulait marquer le coup : "_On va être une quarantaine avec les banderoles et tout ce qu'il faut pour bien supporter Romain_. Il y aura quelques jeunes juniors, des gens de Brioude et des environs qui supportent Romain."

Leur slogan est prêt : "Ça va Bardet !"

Georges Vidal explique pourquoi c'est important pour les supporters de Romain Bardet : " La ville est entièrement décorée avec son nom et son logo donc il faut lui faire voir qu'on est là et qu'on le soutient pendant le Tour de France et toute l'année."

Le dispositif pour encourager le coureur de Brioude est simple. Les supporters prévoient de se mettre le long du parcours, peut-être en plusieurs groupes. Georges Vidal ajoute qu'ils seront présents pour la montée, "pour que tout le long il entende 'Allez Romain ! Allez Romain !', à mesure qu'il monte jusqu'au sommet. " D'autres Brivadois iront aussi par leurs propres moyens, ils devraient être près de 300 à Mende.

La 14ème étape fait 188 kilomètres entre Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mende. L'arrivée à Mende est prévue en fin de journée.