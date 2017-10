Britanniques en Charente : la deuxième génération

C'est en Nouvelle-Aquitaine que vivent la plupart des Britanniques qui résident en France. L'INSEE vient de publier une étude sur des chiffres de 2014. Ils sont 39 000 Britanniques à vivre dans cette région, principalement en Dordogne et en Charente. Les parents ont été rejoints par leurs enfants.

La Nouvelle-Aquitaine est la première région française d'accueil des résidents britanniques : 26% d'entre eux y ont élu domicile, nous apprend l'INSEE. Ils semblent peu attirés par le littoral, et préfèrent se concentrer à la campagne. C'est le cas en Charente, où certaines communes atteignent environ 15% de ressortissants d'outre-Manche dans leurs populations : les frontières avec les départements voisins (Vienne, Haute-Vienne, Deux-Sèvres, Dordogne) sont les plus prisées.

une deuxième génération

Les Britanniques de la région ont en moyenne 52 ans, la moitié d'entre eux sont âgés de plus de 58 ans, et le plus fréquemment de 65 ans. Mais une nouvelle tendance voit le jour : les enfants de ces ressortissants, installés depuis plus de 10 ans en moyenne, viennent à leur tour vivre ici. C'est le cas, par exemple, à Paizay-Naudouin-Embourie, près de Villefagnan, dans le nord-ouest du département de la Charente. Dans ce petit village, la population vient de passer sous la barre des 400 habitants. Une trentaine d'entre eux sont Britanniques, soit environ 10%. Certains hameaux sont Britanniques à 90% : c'est le cas des Allards, où la cohabitation avec les rares familles françaises se passent au mieux, au point d'avoir créé la RDA, "République Démocratique des Allards". Pour que le courant passe bien, l'association "Le coq et la rose" a été fondée par une bi-nationale, Judith Mac Arthur, pour créer des animations pour Français et Britanniques, et dispenser des cours de "frenglish"'.

Judith Mac Arthur, Anglaise et Française, fondatrice de l'association "Le Coq et la Rose" © Radio France - Pierre MARSAT

Après l'arrivée de Britanniques installés en Charente, puis le départ de certains d'entre eux, voici la deuxième génération. Les enfants viennent vivre ici aussi. C'est le cas des deux filles de Tim CREWS, installé à Paizay depuis 28 ans, conseiller municipal de son village et président du comité des fêtes. Et il n'est pas seul dans ce cas-là, puisque aujourd'hui 8 enfants britanniques sont inscrits à l'école du village. Ce sont les enfants des enfants d'un couple d'Anglais venu s'installer à Paizay-Naudouin il y a déjà plus de 20 ans. Et l'une des filles de ces Britanniques de la deuxième génération a été baptisée "Paizay", comme le village.