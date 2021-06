Brittany Ferries : bientôt un navire.... volant !

De Ouistreham ou Cherbourg jusqu’à Portsmouth en une heure contre six actuellement ? C’est le projet annoncé par la Brittany Ferries. Le gain de temps serait possible grâce au nouvel équipement envisagé par la compagnie maritime. Un mode de transport à mi-chemin entre l’avion et le bateau.