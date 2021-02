Brive : 82 victimes font appel à la Maison de Soie en quatre mois

Ouverte, depuis un peu plus de 100 jours, l'heure est au premier bilan pour la Maison de Soie à Brive. 82 personnes ont tapé à la porte de l'association. Sur ces victimes de violences physiques, psychologiques et sexuelles, 79 sont des femmes. Dans la grande majorité des cas, les auteurs de ces actes sont des hommes.

Selon des deux sages-femmes à la tête de l'association, ces violences touchent tous les milieux et toutes les classes sociales.

11 personnes se rendent spontanément à l'association

L'association commence à avoir sa réputation. 11 victimes ont franchis la porte de la Maison de Soie spontanément. De nombreuses victimes ont aussi été orientées par différents acteurs : des forces de l'ordre aux professionnels de santé en passant par d'autres associations.

Prochaine étape, la création d'ateliers de reconstruction dès le mois prochains à la Maison de Soie. Les victimes pourront suivre des cours de Karaté thérapeutique ou encore de chants par exemple. Le but est de réapprendre à se positionner, à s'exprimer et à s'affirmer après avoir subis les coups ou les insultes. Dès septembre prochain, les auteurs seront aussi pris en charge, après le temps judiciaire, avec des atelier afin d'éviter le plus possible la récidive.