Brive : des truffes abondantes, les restaurateurs en attente

Le diamant noir se refait une place sur les étals du marché de Brive sous les halles Georges Brassens. Les truffes sont de retour en nombre. "Nous avons eu de bonnes conditions climatiques avec de la pluie avant et après l'été. Elles ont bien grandi", note le trufficulteur Frédéric Serre. Les clients sont ravis de revoir ce précieux produit. "Il faut y mettre le prix, c'est vrai, constate Catherine. Mais c'est le petit plaisir des fêtes."

De 30 à 70% des ventes chez les restaurateurs

Reste que cette année ne va pas être comme les autres. "Nous avons énormément de truffes mais malheureusement il manque notre principal client. Les restaurants sont fermés, il faut faire sans !" Selon les producteurs, les restaurateurs représentent entre 30 et 70% des ventes. Une perte en partie compensée par les particuliers en décembre. "En général, nous arrivons bien à vendre nos produits avec l'arrivée des fêtes. C'est le terroir qui attire ! Avec mes truffes d'Yssandon, on en mange une fois et on revient !", sourit Jeanne, productrice de truffes depuis sept ans.

Frédéric Serre est surtout inquiet de voir arriver de nombreuses truffes espagnoles sur le marché français. "Les espagnoles inondent notre marché de truffes qu'ils ne mangent pas." Le producteur espère que les consommateurs privilégieront la truffe du terroir corrézien. À Brive, elles sont toutes contrôlées. L'origine mais aussi la qualité est étudiée de près. On touche la truffe et on la sent. "Ce n'est pas toujours simple avec les masques pour détecter les pourries !", note Christian Champeaux, contrôleur sur le marché de Brive du diamant noir.

Jeanne produit des truffes depuis sept ans maintenant © Radio France - Thomas Vinclair

Si la situation sanitaire ne s'améliore pas et que les restaurants restent fermés, le mois de janvier et de février risquent d'être plus compliqués côté vente. Alors les vendeurs amateurs de truffes doivent être sur tous les terrains. Certains vont produire des conserves avec des charcutiers, d'autres les exporter à l'étranger. Valérie Blondel, productrice à Nespoul en Corrèze, sait déjà comment utiliser ses "diamants noirs" non-vendus : "Je vais les semer de nouveau pour avoir d'autres truffes les saisons prochaines en espérant que les restaurateurs reviendront." Avec la truffe, rien ne se perd, rien ne se créée, tout se transforme !