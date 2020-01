Brive : La 1ère Foire Grasse de l'année a fait recette sous la halle Brassens

Foires Grasses de Brive : C'est un rendez vous incontournable pour les amateurs de foie gras dans la région. Chaque année, les organisateurs de cette manifestation proposent aux clients venus acheter leurs foies de canards, de les mettre en boîte sur place, et gratuitement.

Des restaurateurs et d'anciens bouchers ont préparé bénévolement les foies de canards des clients

Brive-la-Gaillarde, France

Il s'agit d'une des plus anciennes manifestations du Limousin. Les foires "Grasses" de Brive remontent à la Révolution Française. La première ayant eu lieu en 1796. Cette tradition, très appréciée des gourmets et des amateurs de foie gras en particulier, permet aux visiteurs de la foire d'acheter un foie de canard et d'assister à sa transformation sur place. De l'achat du produit à la mise en boîte.

Les gourmets ont fait la queue pour se faire préparer leurs foies gras © Radio France - F.CANO

2 kg par personne et pas un gramme de plus

Dès l'ouverture des portes, dans la Halle Brassens de Brive, les clients se pressent devant les stands des producteurs locaux de foies de canards ou d'oies. Une fois achetés - pas plus de 2kg par personne - les foies sont disposés dans des caisses, avec les coordonnées des acheteurs. Là, ils sont préparés par d'anciens bouchers ou restaurateurs bénévoles.

Une fois nettoyés et assaisonnés, les foies sont mis en boîte avant leur cuisson. L'opération terminée, en fin de journée, leurs propriétaires peuvent enfin les récupérer.

Au total, ce sont 2500 boîtes de 200g chacune qui ont été fabriquées tout au long de la journée. Une opération qui s'est effectuée sous le contrôle de la Chambre d'agriculture de la Corrèze, un gage de qualité.