Brive : la statue monumentale en bronze du bison a été installée dans la cour de l'ancienne caserne Brune

Elle va symboliser la présence du 126ème RI de Brive depuis plus d'un siècle dans la cité gaillarde. La statue monumentale de bison a été posée ce lundi dans l'esplanade Simone Veil, à l'emplacement où les couleurs étaient levées autrefois dans la caserne Brune, ancienne caserne du régiment.

Ce lundi 20 juin est à marquer d'une pierre blanche à Brive. Il n'y avait rien jusqu'à présent qui marquait la présence depuis 1907 du 126ème RI dans la ville. C'est chose réparée. Commandée par la ville, la statue géante d'un bison a été posée cet après-midi-là. L'œuvre monumentale du sculpteur briviste Pierre Mouzat a été installée devant l'ancien bâtiment de commandement du 126ème, dans ce qui était autrefois la cour de la caserne Brune. C'est désormais l'esplanade Simone Veil.

Une tonne de bronze

Pourquoi un bison ? Tout simplement parce que c'est l'emblème du régiment. La statue pèse plus d'une tonne. Il a fallu près d'une heure pour la lever du camion qui l'avait amenée depuis Bordeaux où elle a été réalisée, et pour la fixer au sol (voir ci-dessous en vidéo). Il faudra encore un peu de patience aux Brivistes pour la découvrir. Elle restera bâchée jusqu'à son inauguration samedi prochain 25 juin. Mais on peut déjà dire qu'elle saura séduire. Parmi les quelques riverains venus assister à la pose Fatia n'a pas caché son admiration. "C'est bien de la voir là. c'est un bel hommage".