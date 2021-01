Brive : une vitrine du local de LREM vandalisée dans la nuit de vendredi à samedi

Les dégâts ont été constatés ce samedi matin. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'une des vitrines du local corrézien de la LREM à Brive a été vandalisée, brisée. Elle n'a pas cédé mais elle était, ce matin, grandement fragilisée. Derrière cette vitrine se trouve une affiche où l'on peut voir le président de la République, Emmanuel Macron. Ce local est situé à l'angle de l'avenue Foch et de la rue Elie-Rivière. Dans la matinée, la police nationale et les policiers municipaux ont fait les premières constations. De son côté, le sous-préfet de la Corrèze a prévenu le ministère de l'Intérieur.

Une plainte va être déposée

Cet acte a été condamné fermement par Patricia Bordas, la référente départementale de LREM, le parti d'Emmanuel Macron : "Durant des manifestations, nous avions déjà été pris pour cible mais jamais ce type de violence. C'est la première fois que nous sommes visés de la sorte et que l'on nous casse quelque chose. Je ne peux pas supporter que l'on puisse avoir ce genre d'attitude et cette violence. Je condamne fermement ces actes et je fais confiance à la justice de mon pays pour sanctionner les auteurs."

Ce local avait déjà été pris pour cible le 24 janvier 2020, lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, des autocollants de différents syndicats ainsi qu'une poubelle avaient été déposés devant la porte d'entrée de cet "espace citoyen" de La République en Marche en Corrèze.

Une plainte sera déposée ce lundi par le comité départementale de la LREM. Une entreprise est intervenue ce samedi matin pour colmater la brèche provisoirement, avant de plus tard changer la vitrine.