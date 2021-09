Brive : les grands crus d'un négociant de Meymac-Près-Bordeaux vendus aux enchères

Il y a des grands crus de Bordeaux et de Bourgogne tous plus renommés les uns que les autres. C'est ce que la salle des ventes de Brivenchères à Brive propose ce mardi soir à 18h. Une vente de vins d'autant plus prestigieuse qu'elle provient de la collection personnelle d'un ancien négociant de la fameuse appellation Meymac-Près-Bordeaux, mise aux enchères aujourd'hui par ses héritiers.

4000 bouteilles environ

Cette vente est prestigieuse et exceptionnelle à tout point de vue. "Nous n'avons jamais eu à présenter un aussi grand nombre de vins en caisse en bois d'origine" souligne Anne Gillardeau, la commissaire-priseur. C'est même d'ailleurs sans doute la plus grande vente de vins tout court que son mari Charles et elle auront faite. Il y a tant de bouteilles qu'ils ont d'ailleurs renoncé à vraiment les compter. "On en a à la louche dans les 4000" estime Anne Gillardeau. C'est d'autant plus du jamais vu que toutes les bouteilles ou presque sont vendues dans leur caisse en bois d'origine en parfait état de conservation. Qui plus est dans des caisses de 12 bouteilles. "C'est la première fois qu'on a à présenter du Pétrus en caisse de 12. Rarissime !"

Des caisses en bois d'origine, très bien conservées, des plus grands crus français. Empilées elles forment un mur qui touche presque le plafond © Radio France - Philippe Graziani

Pétrus, Cheval Blanc, Latour et autres grandes maisons de renom. Il y a surtout des Bordeaux tels des Sauternes, Pomerol, Margaux mais aussi quelques Bourgogne comme des Nuits-Saint-Georges. Les années vont de 1970 à 2010. Des vins qui ont été parfaitement conservés. Il y a même des crus qui n'existent plus, comme le château Curé-Bon. "On vend aussi de l'histoire, du patrimoine français". Il faut donc s'attendre à des prix qui montent très haut. Une paire de Pétrus 1979 est par exemple mise à prix 2500 euros. "Mais vous avez des très bons vins qui feront 30 ou 40 euros. Donc tout le monde va pouvoir se faire plaisir". La vente se déroule sur place, uniquement sur inscription avec passe sanitaire, ou sur Internet.